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Сапёры Минобороны России приступили к разминированию Донецка от «Лепестков»

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Сапёры международного противоминного центра Министерства обороны России приступили к разминированию Донецка от мин «Лепесток».
Сапёры Минобороны России приступили к разминированию Донецка от «Лепестков»
  • РИА Новости

Разминирование происходит на улице Университетской.

Как сообщает РИА Новости, уже обнаружено более 50 мин «Лепесток», которые помечают специальными знаками с целью предостеречь население.

Сапёры в бронекостюмах с помощью специального оборудования переносят мины в место их ликвидации.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные усыпали центр города противопехотными минами во время последних обстрелов.

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