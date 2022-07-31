Сапёры Минобороны России приступили к разминированию Донецка от «Лепестков»
- РИА Новости
Разминирование происходит на улице Университетской.
Как сообщает РИА Новости, уже обнаружено более 50 мин «Лепесток», которые помечают специальными знаками с целью предостеречь население.
Сапёры в бронекостюмах с помощью специального оборудования переносят мины в место их ликвидации.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные усыпали центр города противопехотными минами во время последних обстрелов.