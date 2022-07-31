МО России: для расследования удара в Еленовке приглашены эксперты ООН и Красного Креста

Россия пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста с целью расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — приводит сообщение ТАСС.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.