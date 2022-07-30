Российские сапёры обезвредили ещё почти 13 тысяч опасных предметов в Донбассе
- РИА Новости
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«Всего проверено: 6049,2 га территории, 243 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 км дорог», — сказал он.
По словам Мизинцева, к настоящему времени было обнаружено и обезврежено более 171 тыс. взрывоопасных предметов.
«В том числе за сутки — 12 885», — добавил генерал.
Ранее в ЛНР заявили о нахождении на территории республики тысяч мин иностранного производства.