Российские сапёры обезвредили ещё почти 13 тысяч опасных предметов в Донбассе

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сапёры российской армии и МЧС за сутки обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе.

«Всего проверено: 6049,2 га территории, 243 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 км дорог», — сказал он.

По словам Мизинцева, к настоящему времени было обнаружено и обезврежено более 171 тыс. взрывоопасных предметов.

«В том числе за сутки — 12 885», — добавил генерал.

Ранее в ЛНР заявили о нахождении на территории республики тысяч мин иностранного производства.