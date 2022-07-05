В ЛНР заявили о нахождении на территории республики тысяч мин иностранного производства
- РИА Новости
По его словам, после освобождения в городах республики остаётся минная опасность.
«Инженеры вытаскивают и ликвидируют тысячи и тысячи мин американского, французского, британского, немецкого, норвежского, финского производства. Также литовские были мины», — приводит ТАСС заявление Киселёва.
Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.