В ЛНР заявили о нахождении на территории республики тысяч мин иностранного производства

В ЛНР заявили, что на территории республики находятся тысячи иностранных мин. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

По его словам, после освобождения в городах республики остаётся минная опасность.

«Инженеры вытаскивают и ликвидируют тысячи и тысячи мин американского, французского, британского, немецкого, норвежского, финского производства. Также литовские были мины», — приводит ТАСС заявление Киселёва.

Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.