В Энергодаре увеличено время комендантского часа из-за огневых провокаций ВСУ

Власти Энергодара сдвинули действие комендантского часа с 00:00 на 20:00 по причине увеличения огневых провокаций со стороны ВСУ, сообщает военно-гражданская администрация города.

«В связи с резким ростом огневых провокаций со стороны киевского режима в отношении мирного населения главой ВГА города Энергодара принято решение об изменении времени действия комендантского часа на ближайшие сутки», — цитирует РИА Новости представителя ВГА города.

По его словам, действие комендантского часа вводится с 20:00 30 июля до 05:00 31 июля.

Согласно данным администрации, далее комендантский час будет действовать в прежнем режиме — с 0:00 до 05:00.

Ранее член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные создают прямые угрозы сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые планируют приехать с проверкой на Запорожскую АЭС в Энергодаре.