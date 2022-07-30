В Энергодаре увеличено время комендантского часа из-за огневых провокаций ВСУ
- РИА Новости
«В связи с резким ростом огневых провокаций со стороны киевского режима в отношении мирного населения главой ВГА города Энергодара принято решение об изменении времени действия комендантского часа на ближайшие сутки», — цитирует РИА Новости представителя ВГА города.
По его словам, действие комендантского часа вводится с 20:00 30 июля до 05:00 31 июля.
Согласно данным администрации, далее комендантский час будет действовать в прежнем режиме — с 0:00 до 05:00.
Ранее член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные создают прямые угрозы сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые планируют приехать с проверкой на Запорожскую АЭС в Энергодаре.