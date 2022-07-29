Минобороны: украинские боевики заминировали мост через реку Солёную в Днепропетровской области

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Солёную в Новопавловке Днепропетровской области.

По словам Мизинцева, боевики украинских вооружённых формирований планируют взорвать этот мост и обвинить подразделения Вооружённых сил России и ДНР в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что войска России, ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и гуманно относятся к гражданскому населению.

22 июля Мизинцев заявил, что в Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоскую Осокоровку (с. Придолиновка) и Конку (пгт Камышеваха).