военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны: украинские боевики заминировали мост через реку Солёную в Днепропетровской области

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали автомобильный мост через реку Солёную в Новопавловке Днепропетровской области.
Минобороны: украинские боевики заминировали мост через реку Солёную в Днепропетровской области
  • РИА Новости

По словам Мизинцева, боевики украинских вооружённых формирований планируют взорвать этот мост и обвинить подразделения Вооружённых сил России и ДНР в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что войска России, ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и гуманно относятся к гражданскому населению.

22 июля Мизинцев заявил, что в Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоскую Осокоровку (с. Придолиновка) и Конку (пгт Камышеваха).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить