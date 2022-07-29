Санду заявила о планах обратиться к Румынии в случае угрозы со стороны России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что попросит о помощи у Румынии в случае вооружённого конфликта с Россией.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь», — цитирует её ТАСС.

Ранее Санду опровергла информацию о якобы грядущем нападении российских войск на республику в ближайшее время.