ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область

Вооружённые силы Украины ночью обстреляли Херсонскую область.

Как сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, система ПВО перехватила большую часть снарядов.

«Действительно, попытки обстрелов есть, но работает система ПВО, она усилена со стороны и Антоновского моста, и Каховской ГЭС. Не прекращаются обстрелы, но по большому счёту они нейтрализованы. Разрушений серьёзных нет», — рассказал он.

Данные о пострадавших уточняются.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк.