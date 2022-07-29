ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область
- РИА Новости
Как сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, система ПВО перехватила большую часть снарядов.
«Действительно, попытки обстрелов есть, но работает система ПВО, она усилена со стороны и Антоновского моста, и Каховской ГЭС. Не прекращаются обстрелы, но по большому счёту они нейтрализованы. Разрушений серьёзных нет», — рассказал он.
Данные о пострадавших уточняются.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк.