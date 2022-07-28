В Минобороны России заявили, что украинские боевики планируют провокацию с дамбой в ДНР

Украинские боевики заминировали дамбу в Артёмовске (ДНР) и планируют её взорвать с целью обвинить российские войска в неизбирательных ударах. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Артёмовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооружённых формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти... обвинят российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — сообщил он.

Мизинцев добавил, что в случае подрыва под угрозой затопления окажутся более 35 тыс. жителей города.

Ранее Минобороны России предупредило, что украинская сторона завершила подготовку в Славянске (ДНР) провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ.