В Минобороны России заявили, что украинские боевики планируют провокацию с дамбой в ДНР
- РИА Новости
«В Артёмовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооружённых формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти... обвинят российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — сообщил он.
Мизинцев добавил, что в случае подрыва под угрозой затопления окажутся более 35 тыс. жителей города.
Ранее Минобороны России предупредило, что украинская сторона завершила подготовку в Славянске (ДНР) провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ.