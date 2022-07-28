В ДНР сообщили о гибели четверых военных республики за сутки

Четверо военных Донецкой Народной Республики погибли за сутки. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

РИА Новости

«При исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли четыре защитника Донецкой Народной Республики и 11 получили ранения», — говорится в сообщении. Огонь вели по районам 14 населённых пунктов республики. В результате обстрелов 13 мирных жителей получили ранения. Было повреждено 38 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.