В ДНР сообщили о гибели четверых военных республики за сутки
- РИА Новости
«При исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли четыре защитника Донецкой Народной Республики и 11 получили ранения», — говорится в сообщении.
Огонь вели по районам 14 населённых пунктов республики. В результате обстрелов 13 мирных жителей получили ранения.
Было повреждено 38 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.