В ДНР сообщили о гибели четверых военных республики за сутки

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Четверо военных Донецкой Народной Республики погибли за сутки. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
В ДНР сообщили о гибели четверых военных республики за сутки
  • РИА Новости

«При исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли четыре защитника Донецкой Народной Республики и 11 получили ранения», — говорится в сообщении.

Огонь вели по районам 14 населённых пунктов республики. В результате обстрелов 13 мирных жителей получили ранения.

Было повреждено 38 жилых домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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