В ДНР сообщили об обстрелах Куйбышевского и Петровского районов Донецка

Украинские военные обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: населённый пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили девять снарядов калибром 122 мм по Петровскому району Донецка.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град» по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике.