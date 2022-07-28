В Госдуме осудили решение Эстонии прекратить выдачу виз для обучения россиянам

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT решение Эстонии прекратить выдачу российским гражданам временного вида на жительство и виз для обучения.

«Эстония старается максимально напакостить нам и нашим согражданам при любой ситуации», — рассказал Водолацкий.

Депутат отметил, что ввиду отсутствия безопасных условий пребывания в Эстонии для граждан России поток въезжающих в страну россиян за последние месяцы значительно снизился.

«Молодёжь наша сегодня не желает учиться в вузах Эстонии по той причине, что в студенческой среде они также будут подвергаться различным унижениям, деструктивным действиям», — добавил парламентарий.

Решение эстонских властей прекратить выдачу виз и вида на жительства для обучения нашим гражданам не окажет серьёзного влияния на Россию, однако предоставит возможность для ответных мер через соответствующие дипломатические структуры, заключил он.

Ранее сообщалось, что Эстония прекратила выдачу россиянам виз и временного вида на жительство для обучения.