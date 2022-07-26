Эстония запретила российским теннисистам выступать в турнирах на своей территории

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна сообщила, что в стране введён запрет на участие российских и белорусских теннисистов в турнирах на своей территории.
Эстония запретила российским теннисистам выступать в турнирах на своей территории
  • Gettyimages.ru
  • © Glow Images

«Международный спорт сейчас никоим образом не отделён от политики, Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем чёткий сигнал», — приводит слова Керсны «Чемпионат» со ссылкой на ERR.EE.

Также российская теннисистка Элина Захарова опубликовала письмо Международной федерации тенниса (ITF), в котором сообщалось, что отечественные и белорусские спортсмены не смогут выступить на турнире W25 в Пярну, который стартует 8 августа. 

Ранее победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова высказалась о возможной смене спортивного гражданства Андреем Рублёвым и Дарьей Касаткиной.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить