Эстония запретила российским теннисистам выступать в турнирах на своей территории
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«Международный спорт сейчас никоим образом не отделён от политики, Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем чёткий сигнал», — приводит слова Керсны «Чемпионат» со ссылкой на ERR.EE.
Также российская теннисистка Элина Захарова опубликовала письмо Международной федерации тенниса (ITF), в котором сообщалось, что отечественные и белорусские спортсмены не смогут выступить на турнире W25 в Пярну, который стартует 8 августа.
Ранее победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова высказалась о возможной смене спортивного гражданства Андреем Рублёвым и Дарьей Касаткиной.