Песков назвал фейком публикацию американских СМИ о потерях ВС России на Украине
- РИА Новости
Песков отметил, что речь идёт не о заявлении властей США, а о публикации в газете.
«В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», — сказал представитель Кремля.
Он выразил сожаление в связи с тем, что подобная практика встречается всё чаще и чаще. В Кремле заявили, что «вот так к этому и следует относиться».
Ранее в Минобороны России сообщили, что к проведению специальной военной операции на Украине привлекается только часть Вооружённых сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач.