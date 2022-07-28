Песков назвал фейком публикацию американских СМИ о потерях ВС России на Украине 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в американских СМИ о данных США касательно потерь Вооружённых сил России в ходе спецоперации на Украине, заявил, что «даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков».

Песков отметил, что речь идёт не о заявлении властей США, а о публикации в газете.

«В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», — сказал представитель Кремля.

Он выразил сожаление в связи с тем, что подобная практика встречается всё чаще и чаще. В Кремле заявили, что «вот так к этому и следует относиться».

Ранее в Минобороны России сообщили, что к проведению специальной военной операции на Украине привлекается только часть Вооружённых сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач.