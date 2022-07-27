Российские сапёры обезвредили ещё почти 6 тысяч опасных предметов в Донбассе

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сапёры российской армии и МЧС за сутки обезвредили почти 6 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе.

«Всего проверено: 5716,77 га территории (за сутки 111,19 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог», — сказал он.

По словам Мизинцева, к настоящему времени было обнаружено и обезврежено почти 145 тыс. взрывоопасных предметов.

«В том числе за сутки — 5963», — добавил генерал.

Ранее в ЛНР заявили о нахождении на территории республики тысяч мин иностранного производства.