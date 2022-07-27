Город Ясиноватая в ДНР оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.
«В результате очередного обстрела ВФУ Макеевки повреждения получил основной ввод, подающий электричество на город Ясиноватая. Город полностью обесточен. Удалось восстановить электроснабжение Ясиноватской центральной районной больницы», — написал он.
Он добавил, что аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.
Ранее сообщалось, что подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена из-за обстрелов.