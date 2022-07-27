Город Ясиноватая в ДНР оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ

Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что город оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«В результате очередного обстрела ВФУ Макеевки повреждения получил основной ввод, подающий электричество на город Ясиноватая. Город полностью обесточен. Удалось восстановить электроснабжение Ясиноватской центральной районной больницы», — написал он.

Он добавил, что аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена из-за обстрелов.