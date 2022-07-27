Подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена из-за боевых действий

Верхнекальмиусская фильтровальная станция обесточена в результате боевых действий, подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Gettyimages.ru

«По информации горводоканала, в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подача воды на Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена», — написал он в Telegram. Кулемзин добавил, что восстановительные работы начнут после окончания обстрелов. Ранее начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в Мариуполе Владимир Шеханин заявил, что коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырёх районах города.