Подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена из-за боевых действий
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«По информации горводоканала, в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подача воды на Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена», — написал он в Telegram.
Кулемзин добавил, что восстановительные работы начнут после окончания обстрелов.
Ранее начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в Мариуполе Владимир Шеханин заявил, что коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырёх районах города.