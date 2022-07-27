Подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена из-за боевых действий

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Верхнекальмиусская фильтровальная станция обесточена в результате боевых действий, подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена из-за боевых действий
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«По информации горводоканала, в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Подача воды на Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена», — написал он в Telegram.

Кулемзин добавил, что восстановительные работы начнут после окончания обстрелов.

Ранее начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в Мариуполе Владимир Шеханин заявил, что коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырёх районах города.

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