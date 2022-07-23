Подача воды возобновлена во всех районах Мариуполя
- Gettyimages.ru
Об этом он рассказал ТАСС.
«В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичёвский район полностью, и уже подаётся на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах] есть вода», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением — очень много сетей разрушено в результате боевых действий.
Пока что давления хватает, чтобы довести воду максимум до третьего этажа многоэтажного дома. Такая мера необходима, чтобы находить и ремонтировать повреждённые участки водоводов.
В Министерстве угля и энергетики ДНР проинформировали о полном восстановлении энергоснабжения Мариупольского морского торгового порта.