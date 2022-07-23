Подача воды возобновлена во всех районах Мариуполя

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Начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в Мариуполе Владимир Шеханин заявил, что коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырёх районах города.
Подача воды возобновлена во всех районах Мариуполя
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Об этом он рассказал ТАСС.

«В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичёвский район полностью, и уже подаётся на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах] есть вода», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением — очень много сетей разрушено в результате боевых действий.

Пока что давления хватает, чтобы довести воду максимум до третьего этажа многоэтажного дома. Такая мера необходима, чтобы находить и ремонтировать повреждённые участки водоводов.

В Министерстве угля и энергетики ДНР проинформировали о полном восстановлении энергоснабжения Мариупольского морского торгового порта.

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