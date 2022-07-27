В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными Донецка из РСЗО «Град»

Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО «Град» по Куйбышевскому району Донецка. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 19:40 — н. п. Нетайлово — н. п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.

Также в ДНР отметили, что украинские военные выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция обесточена в результате боевых действий, подача воды в Донецк, Ясиноватую и Макеевку приостановлена.