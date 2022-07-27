В Казахстане аварийно остановили Атырауский НПЗ

В Казахстане аварийно остановили Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), являющийся одним из трёх крупнейших НПЗ в стране.

Об этом сообщила пресс-служба завода.

«В связи с отключением АО KEGOC (казахстанской компанией по управлению электрическими сетями. — RT) электроэнергии на Атырауском НПЗ произошла глубокая посадка электроэнергии, в связи с чем произошла аварийная остановка всего завода», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена «на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения».

В январе 2021 года сбой в подаче электроэнергии привёл к отключению части технологического оборудования на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).