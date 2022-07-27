Росгвардия задержала более 20 пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях более 20 пособников СБУ и ВСУ.

Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«В Херсонской и Запорожской областях подразделения Росгвардии в связи с причастностью к деятельности СБУ, ВСУ, националистических организаций задержали 21 человека, обнаружили семь тайников», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники изъяли из незаконного оборота 13 гранатомётов, 39 единиц огнестрельного оружия, два выстрела ПТУР «Фагот», 139 выстрелов к гранатомётам, более 31 тыс. патронов различного калибра, 53 ручные гранаты, свыше 24 кг взрывчатых веществ, также обезврежено семь артиллерийских снарядов и мин.

Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике крупную партию оружия ВСУ.