В МИД России прокомментировали идею наказания за получение паспорта России на Украине

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.

«Если действительно будет введена уголовная ответственность до 15 лет тюрьмы за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии», — отметил он.

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.