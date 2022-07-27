В МИД России прокомментировали идею наказания за получение паспорта России на Украине

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.
В МИД России прокомментировали идею наказания за получение паспорта России на Украине
  • РИА Новости

«Если действительно будет введена уголовная ответственность до 15 лет тюрьмы за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии», — отметил он.

11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

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