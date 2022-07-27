В МИД России прокомментировали идею наказания за получение паспорта России на Украине
- РИА Новости
«Если действительно будет введена уголовная ответственность до 15 лет тюрьмы за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии», — отметил он.
11 июля российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.