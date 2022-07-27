МО России: в районе Артёмовска уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что в районе Артёмовска в ДНР в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

«Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также ударом ВКС по складу боеприпасов в Днепропетровской области Украины было уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS.

Вместе с тем ликвидированы до 120 военных, охранявших объект, а также иностранные наёмники и технические специалисты.