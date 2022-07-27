Офицер Народной милиции ЛНР сообщил об укреплении позиций ВСУ в районе Артёмовска и Соледара
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«Отмечается усиление позиций противника в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар», — цитирует его ТАСС.
По его словам, военными Украины дооборудованы новые фортификационные сооружения. Также на украинские позиции прибыла новая батальонная тактическая группа, которая усилена противотанковыми средствами, средствами противовоздушной обороны и артиллерией.
Ранее разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артёмовска в Донбассе.