Спикер парламента Крыма Константинов предложил расширить географию спецоперации до Одессы

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить географию действий специальной военной операции на Украине до Одессы.

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков», — цитирует его РИА Новости.

По словам Константинова, это позволит обеспечить безопасность границ, а также не допустить закрепление НАТО в Черноморском регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Лавров отметил, что, по мере того как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о необходимости отодвинуть украинские войска не только от Донецка, но и дальше.