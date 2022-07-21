Медведев высказался о необходимости отодвинуть украинские войска подальше

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о необходимости отодвинуть украинские войска не только от Донецка, но и дальше.
Медведев высказался о необходимости отодвинуть украинские войска подальше
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом он сказал, общаясь с беженцами из Донбасса и с Украины в Ростовской области.

«И не только от Донецка (отодвинуть украинские войска). Теперь нужно пошире. Подальше», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Лавров отметил, что, по мере того как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.

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