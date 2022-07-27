Newsweek: наёмник Майкл рассказал о недостатке у ВСУ принтеров для печати карт местности

Украинские военные столкнулись с недостатком оборудования, в том числе принтеров для распечатки карт. Об этом рассказал американский наёмник Майкл.

«Когда россияне продвигались на востоке (Украины),... одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи», — приводит его слова издание Newsweek.

Майкл пояснил, что из-за недостатка аккумуляторов у военных не было возможности зарядить компьютеры для использования американских систем Javelin.

«Без компьютеров они бесполезны», — отметил он.

Ранее NBC сообщил, что морально-психологическое состояние части иностранных наёмников, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе, ухудшается на фоне проблем вокруг снабжения, а также из-за недовольства решениями командования в стиле «советской военной школы».