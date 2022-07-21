NBC: часть наёмников на Украине признались в падении боевого духа

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Морально-психологическое состояние части иностранных наёмников, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе, ухудшается на фоне проблем вокруг снабжения, а также из-за недовольства решениями командования в стиле «советской военной школы», сообщает NBC.
NBC: часть наёмников на Украине признались в падении боевого духа
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось», — сказал телеканалу бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс.

К понижению боевого духа, в частности, привели задержки поставок Западом оружия, говорится в сообщении.

Один из наёмников из США рассказал, что потерял своего командира и ещё троих товарищей в ходе боёв в районе Северодонецка.

«Когда такое случается, трудно представить себе, как двигаться дальше», — сказал он.

Также один из американских наёмников, ранее служивший в рядах армии США на Ближнем Востоке, описал работу российской артиллерии в районе Северодонецка как «самое близкое к аду зрелище, которое он когда-либо видел».

21 июля Минобороны России заявило, что более 600 украинских боевиков были уничтожены 16 июля в результате удара российских войск по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха в Одесской области.

В том числе были уничтожены до 120 иностранных наёмников.

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