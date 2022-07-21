NBC: часть наёмников на Украине признались в падении боевого духа
- AP
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«Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось», — сказал телеканалу бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс.
К понижению боевого духа, в частности, привели задержки поставок Западом оружия, говорится в сообщении.
Один из наёмников из США рассказал, что потерял своего командира и ещё троих товарищей в ходе боёв в районе Северодонецка.
«Когда такое случается, трудно представить себе, как двигаться дальше», — сказал он.
Также один из американских наёмников, ранее служивший в рядах армии США на Ближнем Востоке, описал работу российской артиллерии в районе Северодонецка как «самое близкое к аду зрелище, которое он когда-либо видел».
21 июля Минобороны России заявило, что более 600 украинских боевиков были уничтожены 16 июля в результате удара российских войск по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха в Одесской области.
В том числе были уничтожены до 120 иностранных наёмников.