Глава Мариуполя: более тысячи мин обезвредили на пляжах города

Более 1 тыс. мин обезвредили на пляжах Мариуполя, их находили не только в песке, но и в воде, рассказал мэр города Константин Иващенко корреспонденту RT Алексею Репину.

«Надо быть нечеловеком, чтобы подготовить для мирных жителей такие «сюрпризы», — отметил он.

Среди обнаруженных мин, по словам Иващенко, — противопехотные, «лепестки» и фугасные.

Глава города подчеркнул, что местные жители возвращаются на пляжи, как было в мирное время.

«Я посмотрел по машинам — вереница машин, припаркованная возле пляжей. Места нет», — сказал он.

24 июля Иващенко заявил, что сапёры завершили разминирование городских пляжей.