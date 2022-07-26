Глава Мариуполя: более тысячи мин обезвредили на пляжах города

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Более 1 тыс. мин обезвредили на пляжах Мариуполя, их находили не только в песке, но и в воде, рассказал мэр города Константин Иващенко корреспонденту RT Алексею Репину.
Глава Мариуполя: более тысячи мин обезвредили на пляжах города
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Надо быть нечеловеком, чтобы подготовить для мирных жителей такие «сюрпризы», — отметил он.

Среди обнаруженных мин, по словам Иващенко, — противопехотные, «лепестки» и фугасные.

Глава города подчеркнул, что местные жители возвращаются на пляжи, как было в мирное время.

«Я посмотрел по машинам — вереница машин, припаркованная возле пляжей. Места нет», — сказал он.

24 июля Иващенко заявил, что сапёры завершили разминирование городских пляжей.

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