Глава Мариуполя: более тысячи мин обезвредили на пляжах города
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«Надо быть нечеловеком, чтобы подготовить для мирных жителей такие «сюрпризы», — отметил он.
Среди обнаруженных мин, по словам Иващенко, — противопехотные, «лепестки» и фугасные.
Глава города подчеркнул, что местные жители возвращаются на пляжи, как было в мирное время.
«Я посмотрел по машинам — вереница машин, припаркованная возле пляжей. Места нет», — сказал он.
24 июля Иващенко заявил, что сапёры завершили разминирование городских пляжей.