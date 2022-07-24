В Мариуполе заявили о завершении разминирования пляжей

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Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что сапёры завершили разминирование городских пляжей.
В Мариуполе заявили о завершении разминирования пляжей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В этом году на подготовку пляжей к открытию сезона... было задействовано огромное количество ресурсов, поскольку вопрос безопасности был для нас определяющим. И сегодня благодаря усилиям военных России, специалистов МЧС, а также коммунальных служб я могу ответственно заявить: жизни отдыхающих опасности нет», — сказал он.

Он добавил, что администрация получила акты о полном разминировании городского пляжа и пляжа «Песчанка». Также проведено благоустройство популярных зон отдыха.

Ранее начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» в Мариуполе Владимир Шеханин заявил, что коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырёх районах города.

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