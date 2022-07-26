Петиция о возобновлении мирных переговоров с Россией появилась на сайте Зеленского
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«Призываю возобновить переговоры с Россией и прийти к мирному согласию для того, чтобы не увеличивалось число смертей мирного населения Украины», — говорится в тексте.
Автор петиции подчёркивает, что рано или поздно сторонам придётся договариваться.
«Лучше это сделать сейчас: чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей», — отмечается в тексте.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, отметив, что любые боевые действия заканчиваются переговорами.