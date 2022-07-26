Помощник главы МВД ЛНР Киселёв заявил о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске

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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил о взятии Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске (ДНР) под контроль союзных сил республик Донбасса и России.
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв заявил о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале Виталий Киселёв сообщил, что штурмовые отряды заняли утром 26 июля всю территорию ТЭС, передаёт РИА Новости

По его словам, эту электростанцию с конца мая удерживали подразделения украинских войск, которые отступили из Светлодарска и соседних населённых пунктов, опасаясь быть окружёнными.

25 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о проведении союзными силами республик и России зачистки Углегорской тепловой электростанции от украинских войск.

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