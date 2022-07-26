Росгвардия с помощью БПЛА за месяц уничтожила в Харьковской области более 400 националистов

Короткая ссылка
Росгвардия с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожила более 400 националистов в Харьковской области и около 50 единиц военной автомобильной техники.
Росгвардия с помощью БПЛА за месяц уничтожила в Харьковской области более 400 националистов
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, также уничтожено десять единиц бронетехники, в том числе два танка, десять артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике крупную партию оружия ВСУ.

Отмечается, что росгвардейцы обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатомётов и миномётов, около 500 выстрелов к ним, пулемёт MG-42 и ещё семь единиц стрелкового оружия, более 21 тыс. боеприпасов к нему.

В ведомстве добавили, что также были найдены 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить