Росгвардия с помощью БПЛА за месяц уничтожила в Харьковской области более 400 националистов
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, также уничтожено десять единиц бронетехники, в том числе два танка, десять артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов.
Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике крупную партию оружия ВСУ.
Отмечается, что росгвардейцы обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатомётов и миномётов, около 500 выстрелов к ним, пулемёт MG-42 и ещё семь единиц стрелкового оружия, более 21 тыс. боеприпасов к нему.
В ведомстве добавили, что также были найдены 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат.