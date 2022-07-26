Росгвардия с помощью БПЛА за месяц уничтожила в Харьковской области более 400 националистов

Росгвардия с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожила более 400 националистов в Харьковской области и около 50 единиц военной автомобильной техники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, также уничтожено десять единиц бронетехники, в том числе два танка, десять артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике крупную партию оружия ВСУ.

Отмечается, что росгвардейцы обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатомётов и миномётов, около 500 выстрелов к ним, пулемёт MG-42 и ещё семь единиц стрелкового оружия, более 21 тыс. боеприпасов к нему.

В ведомстве добавили, что также были найдены 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат.