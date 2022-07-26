Российский зенитчик рассказал о противостоянии РСЗО HIMARS

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Офицер зенитных войск России рассказал, что российская ПВО освоила борьбу со снарядами американских РСЗО HIMARS.

«Самая сложная цель, по которым работали мы, это – реактивные снаряды HIMARS», — приводит РИА Новости слова офицера.

По его словам, снаряды из данной РСЗО летят на большой высоте и с высокой скоростью.

«Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой», — добавил он.

Ранее в Херсонской области сообщили, что за обстрелом Антоновского моста из РСЗО HIMARS стоят американские специалисты.

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