Офис генпрокурора Украины возбудил дело против ряда сотрудников херсонского ГУ МВД

Офис генерального прокурора Украины возбудил дело против ряда сотрудников Главного управления МВД по Херсонской области за то, что они согласились работать в правоохранительных органах региона после взятия его под контроль российскими силами.

AFP

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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале украинского надзорного органа. «26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности», — заявили в офисе генпрокурора Украины. Ранее российские следователи возбудили дело в отношении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По данным следствия, Буданов в интервью британскому изданию Financial Times публично высказал угрозу совершения террористических актов в России и на подконтрольной Киеву территории.