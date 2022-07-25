Офис генпрокурора Украины возбудил дело против ряда сотрудников херсонского ГУ МВД

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Офис генерального прокурора Украины возбудил дело против ряда сотрудников Главного управления МВД по Херсонской области за то, что они согласились работать в правоохранительных органах региона после взятия его под контроль российскими силами.
Офис генпрокурора Украины возбудил дело против ряда сотрудников херсонского ГУ МВД
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале украинского надзорного органа.

«26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности», — заявили в офисе генпрокурора Украины.

Ранее российские следователи возбудили дело в отношении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

По данным следствия, Буданов в интервью британскому изданию Financial Times публично высказал угрозу совершения террористических актов в России и на подконтрольной Киеву территории.

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