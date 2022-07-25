Офис генпрокурора Украины возбудил дело против ряда сотрудников херсонского ГУ МВД
- AFP
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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале украинского надзорного органа.
«26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности», — заявили в офисе генпрокурора Украины.
Ранее российские следователи возбудили дело в отношении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
По данным следствия, Буданов в интервью британскому изданию Financial Times публично высказал угрозу совершения террористических актов в России и на подконтрольной Киеву территории.