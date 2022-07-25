Глава СК Бастрыкин: число причастных к преступлениям на Украине превысило 400 человек

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Более 400 человек причастны к преступлениям на Украине. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Всего возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц», — заявил Бастрыкин.

Он рассказал, что уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооружённых формирований.

Ранее российские следователи установили новые эпизоды преступлений ВСУ против гражданского населения ДНР.

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