Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую.
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 18:25 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 122 мм; 18:30 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — сообщило представительство в Telegram.

Также ВСУ выпустили семь снарядов по населённому пункту Спартак и четыре снаряда по Минеральному.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Донецк, в результате чего был повреждён детский сад.

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