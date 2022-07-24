Лукашенко: Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнёра в Центральной Азии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия рассматривает Узбекистан в качестве ключевого партнёра в Центральной Азии.

Отмечается, что об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнёра в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским экономическим союзом», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Отмечается, что речь шла также о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Мирзиёев обсудили подготовку саммита ШОС в Узбекистане.