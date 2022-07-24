Лукашенко: Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнёра в Центральной Азии

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия рассматривает Узбекистан в качестве ключевого партнёра в Центральной Азии.
Лукашенко: Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнёра в Центральной Азии
  • РИА Новости

Отмечается, что об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнёра в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским экономическим союзом», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Отмечается, что речь шла также о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Мирзиёев обсудили подготовку саммита ШОС в Узбекистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить