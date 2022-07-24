Лукашенко: Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнёра в Центральной Азии
- РИА Новости
Отмечается, что об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
«Белоруссия рассматривает Узбекистан как ключевого партнёра в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским экономическим союзом», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Отмечается, что речь шла также о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Мирзиёев обсудили подготовку саммита ШОС в Узбекистане.