ВС России поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово

Армия России поразила авиационную технику украинских вооружённых сил на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

«Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области», — заявило ведомство.

Кроме того, Минобороны сообщило, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы украинский корабль и склад американских ракет Harpoon.