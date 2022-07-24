ВС России поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово
- РИА Новости
Об этом сообщило российское Министерство обороны.
«Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области», — заявило ведомство.
Кроме того, Минобороны сообщило, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы украинский корабль и склад американских ракет Harpoon.