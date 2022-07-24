ВС России поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово

Короткая ссылка
Армия России поразила авиационную технику украинских вооружённых сил на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.
ВС России поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово
  • РИА Новости

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

«Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области», — заявило ведомство.

Кроме того, Минобороны сообщило, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы украинский корабль и склад американских ракет Harpoon.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить