В Петровском районе Донецка обесточены 24 трансформаторные подстанции

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в Петровском районе города обесточены 24 трансформаторные подстанции из-за обстрелов ВСУ.
В Петровском районе Донецка обесточены 24 трансформаторные подстанции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.

«В результате боевых действий обесточены 24 трансформаторные подстанции в Петровском районе города. Без электроснабжения остались более 2 тыс. абонентов в посёлках Трудовские и Александровка», — указал он.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Донецк, в результате чего был повреждён детский сад.

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