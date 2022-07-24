ВКС России уничтожили больше 3000 боеприпасов в Николаеве

В Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила более 50 украинских военных и больше 3000 боеприпасов в Николаеве.

Уточняется, что ликвидация украинских военных и боеприпасов произошла в рамках удара высокоточным оружием по складам вооружения 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода.

«Уничтожено более 50 человек личного состава, более 3000 артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.