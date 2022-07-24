МО России: авиация уничтожила в ДНР два подразделения ВСУ численностью до роты

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Российская авиация уничтожила в ДНР два подразделения ВСУ и две гаубицы М777, сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
МО России: авиация уничтожила в ДНР два подразделения ВСУ численностью до роты
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ численностью до роты, две гаубицы М777 производства США», — заявил он.

Конашенков также добавил, что в районе города Николаева уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Кроме того, российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы украинский корабль и склад американских ракет Harpoon.

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