МО России: авиация уничтожила в ДНР два подразделения ВСУ численностью до роты
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ численностью до роты, две гаубицы М777 производства США», — заявил он.
Конашенков также добавил, что в районе города Николаева уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Кроме того, российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы украинский корабль и склад американских ракет Harpoon.