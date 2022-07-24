МО России: авиация уничтожила в ДНР два подразделения ВСУ численностью до роты

Российская авиация уничтожила в ДНР два подразделения ВСУ и две гаубицы М777, сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ численностью до роты, две гаубицы М777 производства США», — заявил он.

Конашенков также добавил, что в районе города Николаева уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Кроме того, российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы украинский корабль и склад американских ракет Harpoon.