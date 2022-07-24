Захарова сообщила об уничтоженном военном объекте в порту Одессы

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о «вопиющем российском варварстве».
Захарова сообщила об уничтоженном военном объекте в порту Одессы
  • РИА Новости

В своём Telegram Захарова привела слова Зеленского: «Если кто-то ещё мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, посмотрите, что происходит. Ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений».

Как отметила дипломат, ракеты «Калибр» уничтожили «объект военной инфраструктуры одесского порта».

«Высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала она.

19 июля Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам с боеприпасами для вооружений, поставленных украинской армии Соединёнными Штатами и странами Европы.

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