ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе региона.
ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области
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Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожены фильтровая установка второго подъёма, труба, ведущая к машинному залу, повреждены машинное отделение, гаражи», — заявил Балицкий.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили ещё одну атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.

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