ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе региона.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожены фильтровая установка второго подъёма, труба, ведущая к машинному залу, повреждены машинное отделение, гаражи», — заявил Балицкий.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили ещё одну атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.