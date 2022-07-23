В ДНР заявили об обстреле 11 населённых пунктов со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 11 населённых пунктов в ДНР, выпустив более 180 снарядов, заявили в Народной милиции республики.

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что под обстрелом находились 11 населённых пунктов ДНР.

Ранее стало известно, что мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.