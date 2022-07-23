СБУ принудила крымских татар отказаться от митинга против произвола в Херсонской области

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Служба безопасности Украины (СБУ) принудила двух крымских татар не проводить митинг против произвола украинской власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.
СБУ принудила крымских татар отказаться от митинга против произвола в Херсонской области
  • РИА Новости

В них утверждается, что крымские татары Эльдар Зиадинов и его отец Шавкат Зиадинов планировали провести мирный митинг против «полицейского произвола».

«После продолжительного разговора с оперсотрудником СБ Украины с целью недопущения возникновения конфликтов и силового противостояния между участниками мероприятия из числа крымских татар и сотрудниками Генического ВП ГУНП Э. Зиадинов и Ш. Зиадинов отказались от проведения акции», — отмечается в тексте.

Ранее RT ознакомился с докладом Комиссии США по свободе вероисповедания в странах мира, в котором утверждается, что ситуация на Украине якобы представляет опасность для религиозных общин.

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