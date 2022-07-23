СБУ принудила крымских татар отказаться от митинга против произвола в Херсонской области

Служба безопасности Украины (СБУ) принудила двух крымских татар не проводить митинг против произвола украинской власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В них утверждается, что крымские татары Эльдар Зиадинов и его отец Шавкат Зиадинов планировали провести мирный митинг против «полицейского произвола».

«После продолжительного разговора с оперсотрудником СБ Украины с целью недопущения возникновения конфликтов и силового противостояния между участниками мероприятия из числа крымских татар и сотрудниками Генического ВП ГУНП Э. Зиадинов и Ш. Зиадинов отказались от проведения акции», — отмечается в тексте.

Ранее RT ознакомился с докладом Комиссии США по свободе вероисповедания в странах мира, в котором утверждается, что ситуация на Украине якобы представляет опасность для религиозных общин.