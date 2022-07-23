Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля
- AP
«Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации», — указано в материале.
Отмечается, что странам мира необходимо учиться жить в условиях нового мира на фоне продолжающегося конфликта.
Также в статье говорится, что даже общее желание президентов России и США не гарантирует предотвращение полномасштабного конфликта.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt призвали украинского лидера Владимира Зеленского скорее заключить мирное соглашение с Россией на условиях Москвы.