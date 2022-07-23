Сенатор Ковитиди: отказ США передать дальнобойные ракеты отрезвит Киев

Короткая ссылка
Заявление США об отказе от передачи ВСУ ракет для РСЗО дальностью в 300 км должно «отрезвить горячие головы на Украине», заявила сенатор Ольга Ковитиди.
Сенатор Ковитиди: отказ США передать дальнобойные ракеты отрезвит Киев
  • РИА Новости

«Заявление Салливана должно отрезвить определённые горячие головы на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать супергероев, бесстрашно играющих в русскую рулетку», — цитирует РИА Новости Ковитиди.

Она отметила, что страны Европы обеспокоены происходящим и говорят о том, что США подводят минное устройство под своих европейских союзников, вооружая Украину.

Сенатор добавила, что США зарабатывают при любых политических раскладах.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для РСЗО M142 HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить