Сенатор Ковитиди: отказ США передать дальнобойные ракеты отрезвит Киев

Заявление США об отказе от передачи ВСУ ракет для РСЗО дальностью в 300 км должно «отрезвить горячие головы на Украине», заявила сенатор Ольга Ковитиди.

«Заявление Салливана должно отрезвить определённые горячие головы на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать супергероев, бесстрашно играющих в русскую рулетку», — цитирует РИА Новости Ковитиди.

Она отметила, что страны Европы обеспокоены происходящим и говорят о том, что США подводят минное устройство под своих европейских союзников, вооружая Украину.

Сенатор добавила, что США зарабатывают при любых политических раскладах.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для РСЗО M142 HIMARS.