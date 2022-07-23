Спецназ ВС России обнаружил замаскированные позиции ВСУ

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Военнослужащие сил специального назначения ВС России обнаружили и уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Спецназ ВС России обнаружил замаскированные позиции ВСУ
  • РИА Новости

«При выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиции с техникой», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что военнослужащие использовали фактор внезапности и выгодную позицию снайпера для поражения передового дозора противника.

«После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и танков противника и навела огонь артиллерии», — добавили в Минобороны России.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении в Константиновке в Донецкой Народной Республике до 250 иностранных наёмников.

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