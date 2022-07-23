В Запорожской области заявили, что ВСУ используют дефицитные боеприпасы для поджога полей

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Украинские военные продолжают использовать дефицитные боеприпасы для поджога полей с зерновыми в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Это системно, идёт постоянно и зафиксировано на разных участках фронта. Применяются и специальные, трассирующие боеприпасы для этого», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что украинские военные в перехваченных переговорах жалуются на нехватку таких боеприпасов.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и боевики, используя вертолёты и артиллерию, целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

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